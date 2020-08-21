دايلي ميل: كين يغيب عن بداية معسكر توتنام

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 11:57

كتب : FilGoal

هاري+كين

يغيب الإنجليزي هاري كين عن بداية معسكر توتنام استعدادا للموسم الجديد 2020-2021 رغم عودته من العطلة.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وحسب صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية سيقضي الدولي الإنجليزي 14 يوما في الحجر الصحي عقب عودته من جزر الباهامس.

وسافر كين عقب نهاية الدوري يوم 26 يوليو الماضي عقب مباراة كريستال بالاس، وحينها لم تكن الباهامس ضمن الدول المدرجة للبقاء في الحجر الصحي عقب العودة منها.

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وفي 8 أغسطس تغيرت القرارات في المملكة البريطانية مما يحتم على كين الالتزام بالحجر الصحي.

ومن المتوقع أن ينضم الهداف الإنجليزي لزملائه في التدريبات الأسبوع المقبل.

وسيغيب كين عن مواجهة إيبسويتش تاون الودية يوم السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يستهل الديوك مواجهات الدوري الإنجليزي بلقاء إيفرتون في الثاني عشر من سبتمبر المقبل.

كين البالغ 27 عاما سجل الموسم المنصرم 24 هدفا وصنع 2 في 34 مباراة بجميع المسابقات.

هاري كين توتنام الدوري الإنجليزي
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