في القمة - ياسر ريان لـ في الجول: مباراة محاطة بالضغوط.. ووليد سليمان ورقة استراتيجية

يرى ياسر ريان لاعب الأهلي السابق أنه ليس صعبا على ريني فايلر المدير الفني للفريق تعويض رحيل رمضان صبحي عن الفريق في مباراة القمة.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك في قمة الجولة الـ 21 من الدوري المصري مساء السبت.

وقال ريان لـ FilGoal.com: "المباراة صعبة على كلا الفريقين، لا يمكن توقع نتيجتها ومباريات القمة لا تخضع لمعطيات مسبقة من الأساس".

وأضاف "القمة محاطة بالضغوط، الأهلي يرغب في الفوز لتعويض خسارته بلقاء السوبر ولتجنب نفق لا يرغب في دخوله قبل مواجهة الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأردف " أما الزمالك فيبدو ظاهريا أنه غير مهتم بعد أن فقد الأمل بشكل كبير في المنافسة على الدوري ولكن في الحقيقة يقاتل من أجل الفوز الذي سيعتبر بطولة بالنسبة له".

وعن تأثير غياب رمضان، أكمل "لاعب كبير ولكنه لم يكن موجود لفترة طويلة شهدت تعويضه بصورة طبيعية، ريني فايلر مدرب ذكي وأجاد في مواجهات كبيرة وبالتالي قادر على التعامل مع الأمر الواقع".

وتابع "غيابات مركز الجناح يمكن تعويضها والمباريات الماضية شهدت تجربته لأكثر من لاعب في أكثر من مركز".

وأوضح "الأفضل أن يبقى وليد سليمان على مقاعد البدلاء لأنه ورقة استراتيجية يجب الاحتفاظ بها خاصة أن دكة الفريق تعاني من البدائل".

وأتم "الأكثر هدوءا والأفضل بدنيا سيكون المتحكم في اللعب ولكن التوفيق سيكون له الكلمة الأخيرة، مباريات قمة عديدة سيطر خلالها الأهلي وفعل كل شيء وفي النهاية لم يوفق في الفوز".