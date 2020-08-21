تياجو سيلفا يفتح الباب أمام الاستمرار مع باريس سان جيرمان

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 10:38

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا

لا يمانع تياجو سيلفا في البقاء رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي لموسم آخر، رغم نهاية تعاقده واقترابه من الرحيل.

تياجو سيلفا

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وينتهي تعاقد الدولي البرازيلي مع باريس سان جيرمان في نهاية أغسطس الجاري بعد نهاية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

سيلفا قال عبر موقع النادي الباريسي: "القدر في أيدينا. النادي وصل لـ 50 عاما وهذا العام الأخير هو تعاقدي".

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وتابع "لقد بذلت كل ما بوسعي، إذا استطعت الاستمرار في اللعب مع النادي، فسنناقش الأمر ونتخذ القرار الأفضل".

سليفا البالغ 35 عاما لعب الموسم الجاري 34 عاما وساهم في قيادة باريس لأول مرة لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض البرازيلي المخضرم 314 مباراة بقميص الفريق الباريسي سجل 17 وصنع 5.

وحصد سيلفا مع باريس سان جيرمان 25 لقبا محليا منذ انضمامه في 2012.

وارتبط اسم البرازيلي مؤخرا بالانتقال لصفوف ميلان وفيورنتينا الإيطالي.

باريس سان جيرمان
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