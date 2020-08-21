أحمد حسن: خطوة رمضان ستعود به للخلف كثيرا.. والأهلي يحتاج 113 سنة ليقدر أحد على إسقاطه

يرى أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن الخطوة التي اتخذها رمضان صبحي، "ستعود به للخلف كثيرا"، وفقا لوصف العميد.

وقال أحمد حسنك "رمضان صبحي لاعب مهم وكبير وكنت أرى أنه سيكون له اسم كبير ودور كبير مع منتخب مصر".

وأردف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "ولكن الخطوة التي اتخذها ستعود به للخلف كثيرا".

وأوضح "كنت أرى أن الأفضل لـ رمضان صبحي هو الاحتراف في أوروبا، وليس اللعب لـ الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز. الاحتراف الأوروبي هو الأفضل".

وأضاف "الأموال كانت ستأتي لرمضان صبحي بفضل إمكانياته ومهاراته وتمنيت ألا ينظر لها الآن.كان من الممكن أن يتواجد في مكانة مختلفة تماما بسبب الاحتراف".

واستدرك "نعم قد يتعب لمدة سنتين أو أكثر في اللعب لفرق أقل نوعا ما في أوروبا، ولكن بعدها كان سينتقل لمكانة أكبر، والجميع شاهد محمد صلاح وتريزيجيه وغيرهما".

وأكمل حديثه قائلا: "قد يكون رمضان صبحي تعجل في قراره".

وعن مدى تأثر الأهلي بعدم تواجد رمضان صبحي، يرى أحمد حسن: "الأهلي سيتأثر ولكن الأهلي لا يقف على أي أحد".

وأشار "الحياة تستمر وسيستمر الأهلي في تحقيق الألقاب والبطولات".

وأتم "الأهلي تأسس منذ 113 سنة و"علشان يقع أو حد يوقعه" يحتاج لـ 113 سنة أخرى".