رئيس لجنة الحكام يكشف كيف تم انتداب طاقم تحكيم القمة.. و4 حالات من أجل اللجوء للفيديو

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن كيفية انتداب طاقم التحكيم الكرواتي بقيادة إيفان بيبيك لإدارة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي السبت المقبل في استاد القاهرة.

وقال وجيه أحمد عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لقد راسلنا أكثر من 14 دولة وبعض الدول اعتذرت بسبب ظروف الطيران".

وواصل "طلبنا من الاتحاد الأوروبي ترشيحات لكن لم يرد علينا، وكنا طلبنا من كل دولة إرسال الحكم رقم 1 لديها".

وأردف "في النهاية اضطررنا إلى جلب بيبيك ووجدنا سيرته الذاتية جيدة وسبق له إدارة لقاء القمة في مصر ويعرف الأجواء جيدا".

وعن الحالات التي يلجأ فيها الحكم بشكل عام لاستخدام تقنية الفيديو عدد وجيه أحمد أربعة أشياء وقال: "في تسجيل الأهداف والطرد وركلات الجزاء وتحديد المتسبب في المخالفة".

وأتم "كل حكم له حق اللجوء للفيديو من عدمه حال رؤيته إن كان الأمر يستحق".