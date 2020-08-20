سقوط نيستا ورفاقه.. سبيزيا يصعد للدوري الإيطالي على حساب فروسينوني

صعد سبيزيا إلى الدوري الإيطالي الممتاز، رغم هزيمته أمام ضيفه فروسينوني بهدف دون رد.

فروسينوني الذي يقوده تدريبيا الأسطورة أليساندرو نيستا، فاز بهدف ماركوس رودين في الدقيقة 61، لكنه انتصار لم يكن كافيا للصعود.

مباراة الذهاب انتهت بفوز سبيزيا على أرض فروسينوني، ومع تعادل الفريقين في مجموع المباراتين، تأهل سبيزيا صاحب المركز الأعلى في الدوري النظامي.

ليصير سبيزيا ثالث الصاعدين إلى الدرجة الأولى، بعد أن تأهل بينيفينتو، وكروتوني عبر احتلال المركزين الأول والثاني في دوري القسم الثاني.

ليصعد سبيزيا إلى الدوري الإيطالي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

سبيزيا سيكون النادي رقم 68 عبر التاريخ الذي يلعب في المسابقة العريقة.