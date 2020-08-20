بعد ظهور 5 حالات كورونا في الفيصلي.. تعليق الدوري الأردني لمدة أسبوعين

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن تعليق مسابقة الدوري الممتاز لمدة أسبوعين.

وجاء قرار الاتحاد الأردني في أعقاب ظهور 5 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا بين صفوف نادي الفيصلي.

وقرر اتحاد الكرة برئاسة الأمير علي بن الحسين، تعليق دوري المحترفين وكافة البطولات والأنشطة الفنية والإدارية في الاتحاد.

الاتحاد يعلن تعليق كافة نشاطات كرة القدم (14) يوماً التفاصيل: https://t.co/neJRDKTdxq pic.twitter.com/3RtbnM8Bey — Jordan Football (@JordanFA) August 20, 2020

وجاء بيان الاتحاد الأردني كالآتي:

"قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، تعليق دوري المحترفين وكافة البطولات والأنشطة الفنية والادارية في الاتحاد، ابتداءً من الجمعة 21 آب، ولمدة (14) يوماً، استناداً إلى مصفوفة الإجراءات في خطة الطوارئ والتي جرى تفعيلها مساء الأربعاء الماضي مع ارتفاع مؤشر الخطورة، للحفاظ على الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطوارئ للاتحاد، في أعقاب تأكد إصابة خمسة لاعبين من النادي الفيصلي بفيروس كورونا، وما يتبع ذلك من إجراءات صحية، بعزل المصابين، وكافة زملائهم بالفريق من لاعبين ومدربين وإداريين، إلى جانب إخضاع جميع المخالطين لهم من الفرق الأخرى والكوادر التنظيمية، لفحوصات طبية عاجلة، وفق البروتوكول الصحي المتبع.

وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد، وجهت خلال اجتماعها الأخير، بتفعيل لجنة الطوارئ برئاسة سمو الأمير علي، للمتابعة الحثيثة لمستجدات الوضع والوبائي في المملكة، والتأكد من توفر كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لسلامة جميع اركان اللعبة والمجتمع المحلي، قبل أن يوعز سموه، بتفعيل خطة طوارئ للتعامل مع التطورات، والاستناد إلى مؤشرات واضحة لمستويات الخطورة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، تجسيداً لأولوية السلامة العامة.

ووفق إجراءات العزل والحجر والفحص الطبي المنتظم، للعديد من اللاعبين والكوادر العاملة بدوري المحترفين، ومع تفعيل خطة الطوارئ، تقرر تعليق دوري المحترفين وكافة نشاطات كرة القدم لمدة أسبوعين بما في ذلك كافة البطولات الأخرى والنشاطات الإدارية والدورات التدريبية في الاتحاد مع استمرار متابعة تطورات الوضع الوبائي في المملكة وتقدير مدى تأثيره على مسار منافسات الدوري والأنشطة الكروية الأخرى قبل انتهاء مدة التعليق.

واذ يؤكد الاتحاد، تواصل عمله وتنسيقه المباشر، مع مركز الأمن وإدارة الأزمات وكافة الجهات الرسمية المختصة، واستمراره بمتابعة سلامة اللاعبين المصابين وكوادر الأندية المشاركة واحاطتهم بكافة اشكال الرعاية الطبية اللازمة، لحين شفائهم التام وعودتهم للملاعب، فانه يجدد بالوقت ذاته، ثقته واعتزازه الكبيرين، بوزارة الصحة وكوادرها الاكفاء، قياساً بما تقدمه من عمل دؤوب، وجهد متفاني، للتصدي للجائحة، وتأمين السلامة العامة لوطننا الغالي وابنائه الأعزاء."