في السعودية.. الأهلي يقهر الهلال ويعيد بصيص أمل للنصر
الخميس، 20 أغسطس 2020 - 22:00
كتب : FilGoal
فاز الأهلي على ضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف واحد في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالجولة 26 للدوري السعودي.
الهداف عمر السومة افتتح التسجيل للأهلي في الدقيقة الخامسة بعد انفراد بـ عبد الله المعيوف اضطر معه للتسديد على مرتين.
🎥 هدددف! 🕜 د5’
⚽️ عمر السومة يسجل الهدف الأول لـ #الأهلي#الأهلي_الهلال#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/KzVcQOE8ea— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 20, 2020
قبل أن يتعادل علي آل بليهي للهلال في الدقيقة 62 بعد عمل فردي مميز من محمد البريك.
🎥 هدددف! 🕜 د62’
⚽️ علي آل بليهي يسجل الهدف الأول لـ #الهلال#الأهلي_الهلال#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/iEdBSJz6GT— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 20, 2020
لكن عبد الفتاح عسيري خطف نقاط المباراة للأهلي في الدقيقة 75 مستغلا كرة مرتدة من المعيوف.
🎥 هدددف! 🕜 د74’
⚽️ عبدالفتاح عسيري يسجل الهدف الثاني لـ #الأهلي#الأهلي_الهلال#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/s3dvB2gGao— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 20, 2020
ليرفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الوحدة الرابع.
بينما تجمّد رصيد الهلال عند 60 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب الـ54 نقطة في المركز الثاني.
ويتبقى في الدوري السعودي 4 جولات، إذ يُختتم يوم 9 سبتمبر المقبل.