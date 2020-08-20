في السعودية.. الأهلي يقهر الهلال ويعيد بصيص أمل للنصر

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 22:00

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال

فاز الأهلي على ضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف واحد في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالجولة 26 للدوري السعودي.

الهداف عمر السومة افتتح التسجيل للأهلي في الدقيقة الخامسة بعد انفراد بـ عبد الله المعيوف اضطر معه للتسديد على مرتين.

قبل أن يتعادل علي آل بليهي للهلال في الدقيقة 62 بعد عمل فردي مميز من محمد البريك.

لكن عبد الفتاح عسيري خطف نقاط المباراة للأهلي في الدقيقة 75 مستغلا كرة مرتدة من المعيوف.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الوحدة الرابع.

بينما تجمّد رصيد الهلال عند 60 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب الـ54 نقطة في المركز الثاني.

ويتبقى في الدوري السعودي 4 جولات، إذ يُختتم يوم 9 سبتمبر المقبل.

الهلال الأهلي الدوري السعودي
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