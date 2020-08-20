من يظفر بالجوهرة؟ موندو ديبورتيفو: ريال مدريد مهتم للغاية بـ عوار.. زيدان يتابعه منذ فترة

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 21:37

كتب : FilGoal

حسام عوار - ليون

لأنه جوهرة، فالأيادي تتشاجر للحصول عليه. هنا نتحدث عن حسام عوار نجم ليون الفرنسي، ودخوله في اهتمامات ريال مدريد.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية اهتمام ريال مدريد بشدة من أجل التعاقد مع عوار لاعب وسط ليون.

ريال مدريد لم يتحرك حتى الآن للتعاقد مع عوار، ولكنه أظهر اهتمامه بضم صاحب الـ 21 عاما.

أخبار متعلقة
تقرير: يوفنتوس يلجأ إلى الإعارة والاستبدال لضم حسام عوار وكريستانتي ليكيب: يوفنتوس يتفوق على مانشستر سيتي في صراع ضم عوار من يظفر به؟.. ليكيب: حسام عوار سيرحل عن ليون حسام عوار: سنفتقد نبيل فقير أمام برشلونة.. ستكون أكبر مباراة في مسيرتي

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى متابعة زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد لـ عوار منذ فترة، واللاعب يجذب اهتمام زيزو.

ليون موقفه أصبح واضحا، وأعلن النادي عبر مديره الرياضي جونينيو، بأن هناك فرصة بالفعل لرحيل عوار عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ليون يرغب في الحصول على 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن عوار، وفقا للتقارير الفرنسية والإسبانية، والكل يترقب الآن.

حسام عوار صاحب الـ 22 عاما من أصل جزائري، ويمتد عقده مع ليون حتى 2023.

مسيرة عوار مع كرة القدم بدأت في أكاديمية فيلوربان الفرنسية قبل أن ينضم لأكاديمية ليون عام 2009.

أول عقد احترافي وقع عليه عوار مع ليون كان عام 2016، وظهر لأول مرة في مباراة رسمية مع الفريق الأول في فبراير 2017.

ومنذ فبراير 2017 وحتى 19 أغسطس من عام 2020، لعب عوار 137 مباراة بقميص ليون ونجح في تسجيل 24 هدفا وصناعة 27.

ولم يختر عوار حتى اللحظة المنتخب الأول الذي يستعد لتمثيله، وسبق له المشاركة مع منتخب فرنسا تحت السن.

رغم صغر سن عوار، ألا أنه ظهر رائعا أمام مانشستر سيتي وكذلك بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، وظهرت قدراته في صناعة اللعب وكذلك المرور من الخصم.

لاعبان فقط يمتلكان عدد مراوغات ناجحة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أكثر من عوار (33 مراوغة)، هما نيمار وليونيل ميسي.

في أوروبا ريال مدريد ليون حسام عوار
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقارير يونانية: تمت.. كوكا ينتقل إلى أولمبياكوس بشكل نهائي 53 دقيقة | المحترفون
أحمد حسن: خطوة رمضان ستعود به للخلف كثيرا.. والأهلي يحتاج 113 سنة ليقدر أحد على إسقاطه 59 دقيقة | مصر
رئيس لجنة الحكام يكشف كيف تم انتداب طاقم تحكيم القمة.. و4 حالات من أجل اللجوء للفيديو ساعة | الدوري المصري
في مباراة سلبية لعبًا ونتيجة.. إلتشي يتعادل مع جيرونا في ذهاب نهائي ملحق الليجا ساعة | أوروبا
إكرامي: تفاجأت برحيل رمضان عن الأهلي.. وبكيت بعد قرار شريف 2 ساعة | الدوري المصري
سقوط نيستا ورفاقه.. سبيزيا يصعد للدوري الإيطالي على حساب فروسينوني 2 ساعة | أوروبا
بعد ظهور 5 حالات كورونا في الفيصلي.. تعليق الدوري الأردني لمدة أسبوعين 2 ساعة | الوطن العربي
بديل سواريز؟ راك1: كومان يريد ديباي لقيادة هجوم برشلونة 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 مرتضى يرد على "انتقال ساسي لـ بيراميدز" ويعتقد: رمضان سينضم لفريق سعودي أو إماراتي
قد ينال إعجابك