من يظفر بالجوهرة؟ موندو ديبورتيفو: ريال مدريد مهتم للغاية بـ عوار.. زيدان يتابعه منذ فترة

لأنه جوهرة، فالأيادي تتشاجر للحصول عليه. هنا نتحدث عن حسام عوار نجم ليون الفرنسي، ودخوله في اهتمامات ريال مدريد.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية اهتمام ريال مدريد بشدة من أجل التعاقد مع عوار لاعب وسط ليون.

ريال مدريد لم يتحرك حتى الآن للتعاقد مع عوار، ولكنه أظهر اهتمامه بضم صاحب الـ 21 عاما.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى متابعة زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد لـ عوار منذ فترة، واللاعب يجذب اهتمام زيزو.

ليون موقفه أصبح واضحا، وأعلن النادي عبر مديره الرياضي جونينيو، بأن هناك فرصة بالفعل لرحيل عوار عن الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ليون يرغب في الحصول على 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن عوار، وفقا للتقارير الفرنسية والإسبانية، والكل يترقب الآن.

حسام عوار صاحب الـ 22 عاما من أصل جزائري، ويمتد عقده مع ليون حتى 2023.

مسيرة عوار مع كرة القدم بدأت في أكاديمية فيلوربان الفرنسية قبل أن ينضم لأكاديمية ليون عام 2009.

أول عقد احترافي وقع عليه عوار مع ليون كان عام 2016، وظهر لأول مرة في مباراة رسمية مع الفريق الأول في فبراير 2017.

ومنذ فبراير 2017 وحتى 19 أغسطس من عام 2020، لعب عوار 137 مباراة بقميص ليون ونجح في تسجيل 24 هدفا وصناعة 27.

ولم يختر عوار حتى اللحظة المنتخب الأول الذي يستعد لتمثيله، وسبق له المشاركة مع منتخب فرنسا تحت السن.

رغم صغر سن عوار، ألا أنه ظهر رائعا أمام مانشستر سيتي وكذلك بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، وظهرت قدراته في صناعة اللعب وكذلك المرور من الخصم.

لاعبان فقط يمتلكان عدد مراوغات ناجحة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أكثر من عوار (33 مراوغة)، هما نيمار وليونيل ميسي.