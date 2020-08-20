مؤتمر لوبيتيجي: سنترك حياتنا على أرض الملعب أمام إنتر

انهال جولين لوبيتيجي المدير الفني لـ إشبيلية، بالإشادة على إنتر ميلان منافسه الأخير في الدوري الأوروبي.

إشبيلية يواجه إنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي بمدينة كولنالألمانية مساء الجمعة.

وصرّح لوبيتيجي قبل اللقاء: "إنتر فريق معقّد يمتلك لاعبين رائعين جدا، يجيدون الهجوم وكذلك عدم استقبال الهجمات. علينا أن نكون كاملين في مواجهتهم وأن نفهم ما يحدث في كل لحظة من المباراة".

وواصل: "ندرك أن كل تفصيلة في النهائي ستكون مهمة، علينا أن نلعب بطبيعتنا، وأن نتجهز لتخطي الصعاب التي سيضعها إنتر في وجهنا، نحن متحمسون لتقديم مباراة عظيمة".

وكشف عن حالة نجمه لوكاس أوكامبوس الذي أصيب في نصف النهائي أمام مانشستر يونايتد: "سننتظر لنرى في التدريب قدرة أوكامبوس على المشاركة، نأمل أن يكون الفريق بأكمله جاهزا بحلول الصباح".

وأتم: "سنلعب هذه المباراة من أجل الجماهير دون شك، سنترك حياتنا على أرض الملعب، لا تشكوا في ذلك".

ويخوض إشبيلية نهائي البطولة للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز في كل النهائيات الخمس الماضية التي لعبها.