رسميا – أدان إلى "دولة الأشقاء" للعب في سبورتنج لشبونة

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 19:39

كتب : FilGoal

أنطونيو أدان - سبورتنج لشبونة

أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي عن تعاقده مع حارس المرمى الإسباني أنطونيو أدان في صفقة انتقال حر.

وذكر سبورتنج أن أدان وقّع عقدا لمدة موسمين مع النادي العاصمي البرتغالي، مع إمكانية التمديد لعام ثالث.

الحساب الرسمي لـ سبورتنج قال في تقديمه للاعب أنه "قادم من دولة أشقائنا إلى ملعب جوزيه ألفالادي".

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وتتشارك البرتغال مع إسبانيا جارتها في شبه الجزيرة الإيبيرية.

أدان (33 عاما) لعب الموسمين الماضيين في صفوف أتليتكو مدريد، وخاض معه 7 مباريات فقط، إذ توارى في ظل يان أوبلاك الحارس الأساسي.

وسبق لـ أدان اللعب في ريال مدريد وكالياري وريال بيتيس قبل الانضمام إلى أتليتكو في 2018.

وتتواصل صفقات سبورتنج، إذ تعاقد مع الظهير الإسباني بيدرو بورو قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

كما اشترى فيتورينو أنتونيش ظهير أيسر خيتافي، وزهير فضال قلب دفاع بيتيس.

أنطونيو أدان سبورتنج لشبونة أتليتكو مدريد
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