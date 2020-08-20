رسميا – أدان إلى "دولة الأشقاء" للعب في سبورتنج لشبونة
الخميس، 20 أغسطس 2020 - 19:39
كتب : FilGoal
أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي عن تعاقده مع حارس المرمى الإسباني أنطونيو أدان في صفقة انتقال حر.
أنطونيو أدان
النادي : أتليتكو مدريد
وذكر سبورتنج أن أدان وقّع عقدا لمدة موسمين مع النادي العاصمي البرتغالي، مع إمكانية التمديد لعام ثالث.
الحساب الرسمي لـ سبورتنج قال في تقديمه للاعب أنه "قادم من دولة أشقائنا إلى ملعب جوزيه ألفالادي".
🛬 Do país de ‘nuestros hermanos’ directamente para Alvalade 🦁
Bienvenido, @AntonioAdan13! 🧤 #EuSouSporting
👉 https://t.co/eOpXtwPIC3 pic.twitter.com/APh0eyPDFn— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 20, 2020
وتتشارك البرتغال مع إسبانيا جارتها في شبه الجزيرة الإيبيرية.
أدان (33 عاما) لعب الموسمين الماضيين في صفوف أتليتكو مدريد، وخاض معه 7 مباريات فقط، إذ توارى في ظل يان أوبلاك الحارس الأساسي.
وسبق لـ أدان اللعب في ريال مدريد وكالياري وريال بيتيس قبل الانضمام إلى أتليتكو في 2018.
وتتواصل صفقات سبورتنج، إذ تعاقد مع الظهير الإسباني بيدرو بورو قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.
كما اشترى فيتورينو أنتونيش ظهير أيسر خيتافي، وزهير فضال قلب دفاع بيتيس.