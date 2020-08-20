رسميا – لتعويض أدان.. أتليتكو يتعاقد مع حارس كرواتي

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 17:54

كتب : FilGoal

إيفان جربتيش - كرواتيا

تعاقد أتليتكو مدريد مع الكرواتي إيفو جربيتش قادما من لوكوموتيف زغرب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر أتليتكو في بيانه الرسمي أن العقد الذي يجمعه بـ جربيتش يمتد لـ4 مواسم مقبلة.

وذكرت تقارير صحفية كرواتية أن قيمة الصفقة تبلغ 6 ملايين يورو.

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وينضم جربيتش إلى صفوف أتليتكو لتعويض رحيل أنطونيو أدان الحارس الاحتياطي بالفريق، الذي انتهى عقده ورحل عن النادي بعد عامين قضاهما في ظل يان أوبلاك.

جربيتش (24 عاما) لعب للفئات العمرية المختلفة في منتخب كرواتيا، ونال استدعائه للمنتخب الأول في قائمة هذا الشهر التي تواجه البرتغال وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية.

وخاض جربيتش مع لوكوموتيف زغرب 38 مباراة في الموسم الماضي، استقبل خلالها 37 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 11 مناسبة.

أتليتكو مدريد في إسبانيا
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