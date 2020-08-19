انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1) وادي دجلة (1)

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد وادي دجلة في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق73: رجب عمران يهدر فرصة المباراة بتسديدة قوية أمام مرمى شبه مفتوح فوق العارضة

ق68: تسديدة قوية من فقوسة في يد عبد المنصف

ق64: هدف رائع من حسام عرفات، كعب رائع يتابع به عرضية ياكوبو.

ق55: مدبولي يخطف وادي دجلة.. تمريرة رائعة من مدحت فقوسة تضع مدبولي في وضع رائع ليسجل الهدف الأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: محمد هلال يطلب الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم يرفض الرجوع للVAR

ق33: عرضية حسام عرفات تمر من أمام أحمد شريف والمرمى الخالي دون أن يقوم المهاجم بتسجيلها

ق28: هجمة منظمة من وادي دجلة، محمد هلال يمرر بينية رائعة لأحمد شريف الذي يسدد فوق العارضة

سيطرة من وادي دجلة في الـ10 دقائق الأولى

بداية المباراة