لاعب بايرن: لا مجال للتهاون أمام ليون

حذر كورينتين توليسو لاعب بايرن ميونيخ فريقه الحالي من قوة ليون فريقه السابق، قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال توليسو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أعتقد أن أي فريق يمكنه أن يصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بالاعتماد على الحظ فقط، لذلك لا مجال للتهاون أمام ليون".

وأضاف "مباريات نصف النهائي في البطولات الأوروبية دائمًا ما تكون مثيرة، ونحن ندرك أننا تنتظرنا مباراة صعبة وقوية".

وتابع المدافع الفرنسي "علينا أن نجد الحلول المناسبة مبكرًا وأن نستغل الفرص التي ستسنح لنا الاستغلال الأمثل".

وعن مواجهة فريقه السابق، أوضح "إنه أمر مذهل، لطالما كنت أفكر في اليوم الذي سأواجه فيه ليون منذ أن تركت الفريق، ولكني لم أكن أتخيل أن هذا سيحدث في نصف نهائي دوري الأبطال".

توليسو انضم لصفوف الفريق الفرنسي عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما، وتدرج في فرق الناشئين والشباب حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، والذي ظهر معه بمستوى لافت أهله لتمثيل منتخب فرنسا.

وأكمل البالغ من العمر 26 عاما "أنا سعيد بهذه المواجهة، وأتطلع لرؤية زملائي السابقين. لقد لعبوا مباريات رائعة ضد يوفنتوس ومانشستر سيتي، لذا لن تكون مواجهتنا ضدهم سهلة على الإطلاق".

واستمر "ليون ظهروا بمستوى طيب للغاية في بطولات الكؤوس هذا الموسم، فوصلوا بعيدًا في بطولتي الكأس المحليتين وها هم قد بلغوا نصف نهائي دوري الأبطال".

وشدد "كما قلت، لن نستهين بهم أبدًا، وعلى الرغم من أنهم ليسوا المرشح الأبرز للفوز باللقب من وجهة نظر الكثيرين، إلا أنهم دائمًا ما يقدمون أداءً قويًا في المباريات الكبيرة".

وأشار توليسو "المستوى الجيد الذي ظهرنا به مؤخرًا هو نتاج عمل كبير ومتواصل في التدريبات. لدينا لاعبين من طراز فريد، وجميعهم يبذلون أقصى ما في وسعهم من أجل الفريق".

وأتم "الجميع في بايرن ميونخ يسيرون في اتجاه واحد ويتمتعون بعقلية واحدة والكل يسعى لذات الهدف، وهو الفوز بدوري الأبطال. لذلك علينا أن نسجل أكبر عدد من الأهداف في مباراة ليون وفي المباراة النهائية إذا قدر لنا بلوغها، وهذا ما نركز عليه في تدريباتنا كل يوم".