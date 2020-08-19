ناجلزمان: بعد الهدف الثاني نفد إيمان اللاعبين.. وسان جيرمان كان الأفضل

لا يفضل يوليان ناجلزمان المدير الفني لـ ريد بول لايبزج أن يقسو على لاعبي الفريق بعد الخسارة من باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الفريق الألماني تكبد الخسارة بنتيجة 3-0 أمام الفريق الباريسي وفقد فرصة مواصلة مشواره التاريخي.

وقال ناجزمان لشبكة "Sports BT" الإنجليزية: "في النهاية بطاقة المباراة النهائية إلى باريس سان جيرمان، لعبنا جيدا في أول 10-12 دقيقة".

وواصل "باريس سان جيرمان لديهم الجودة وفي النهاية كان الفريق الأفضل".

وأكمل "علينا أن نقرر قبل المباراة ما إذا كنا نريد الهجوم مبكرا. في الدقائق العشر الأولى، مررنا بثلاث أو أربع لحظات جيدة وارتكبنا اثنين أو ثلاثة أخطاء كبيرة".

وواصل "عندما استقبلنا الهدف الثاني، نفد إيمان لاعبينا. في النهاية كانت مسألة شخصية وقد فعلناها بشكل جيد في الشوط الثاني".

وأكمل "ليس من السهل التفكير في الموسم الجديد ولكن بعد أسبوع سيكون الأمر على ما يرام".

وأتم "نحن فريق شاب وسنحاول الظهور بشكل جيد في الموسم المقبل. يمكن للاعبين العودة ويمكننا تجربة المنافسة في الدوري الألماني والكأس".

وأصبح سان جيرمان أول فريق فرنسي يتأهل لنهائي دوري الأبطال منذ مواطنه موناكو الذي بلغ ذات المرحلة في عام 2004.

وكان أفضل إنجاز في تاريخ سان جيرمان البالغ 50 عاما هو تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال عام 1995 قبل الهزيمة من ميلان.

وينتظر سان جيرمان ملاقاة الفائز من بايرن ميونيخ أو مواطنه ليون.

سجل أهداف المباراة كل من ماركينيوس وآنخيل دي ماريا وخوان بيرنات في الدقائق 13 و42 و56.