توخيل: نهائي دوري الأبطال سيكون التحدي الأكبر في مسيرتي

يعلم توماس توخيل المدير الفني لـ باريس سان جيرمان أن بايرن ميونيخ الألماني هو الفريق الأوفر حظا لملاقاته في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان حجز أولى بطاقات التأهل لنهائي دوري الأبطال في انتظار الفائز من مواجهة أولمبيك ليون وبايرن ميونيخ.

وقال توخيل لشبكة "RMC" الفرنسية: "إنه أمر لا يصدق نحن هنا لنلعب النهائي ونفوز. كان أداء الفريق جيدا جدا، أظهر الفريق صفاته وجوعه وتصميمه، كان مزيجا جيدا. واستحققنا الفوز".

وتابع "هل أنا مرتاح الآن؟ كنت متوترا جدا وشعرت بالضغط. لدي لاعبون اعتادوا على هذا الضغط وهم يحبونه. في كرة القدم، لسنا متأكدين أبدا، لكننا دافعنا بشكل جيد. وكانت لدينا الحالة الذهنية الصحيحة".

وأضاف "كانت خطتنا هي الحفاظ على أسلوبنا، التحكم في المساحات، واستخدام سرعة دي ماريا، ومبابي ونيمار. إنها منافسة للاعبين الكبار. علينا أن نُريحهم. يجب ألا نتكيف كثيرا مع الخصم، يجب أن نُظهر قوتنا".

وقدم الألماني رسالة للجماهير قائلا: "نحن نفعل هذا معا. كرة القدم للجماهير. عادة يجب أن يكونوا هنا. لكننا نشعر أنهم معنا".

وأتم عن توقعه للمنافس في النهائي: "سأستمتع وأشاهد هذه المباراة غدا. مع اللاعبين وفريق العمل. نحن نعلم أن بايرن ميونيخ هو المرشح الأوفر حظا، لكنها كرة القدم من الواضح أن هذا سيكون التحدي الأكبر في مسيرتي يوم الأحد المقبل".

وأصبح سان جيرمان أول فريق فرنسي يتأهل لنهائي دوري الأبطال منذ مواطنه موناكو الذي بلغ ذات المرحلة في عام 2004.

وكان أفضل إنجاز في تاريخ سان جيرمان البالغ 50 عاما هو تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال عام 1995 قبل الهزيمة من ميلان.

وينتظر سان جيرمان ملاقاة الفائز من بايرن ميونيخ أو مواطنه ليون.

سجل أهداف المباراة كل من ماركينيوس وآنخيل دي ماريا وخوان بيرنات في الدقائق 13 و42 و56.