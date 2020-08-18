مؤتمر جارسيا: نريد التأهل لنهائي الأبطال لكن بايرن ليس لديه الكثير من نقاط الضعف

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 22:10

كتب : FilGoal

أوليمبيك ليون

يأمل رودي جارسيا المدير الفني لـ أولمبيك ليون الفرنسي بقدرة الفريق على الوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وسيخوض ليون مواجهة قوية أمام بايرن ميونيخ بعدما أقصى مانشستر سيتي في واحدة من مفاجأت ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

جارسيا قال في المؤتمر الصحفي: "لم نفز بأي شيء بعد، بعد التأهل علينا الاستعداد للقاء المربع الذهبي، جونينيو (المدير الرياضي) طالب بأن نلعب مثلما نتدرب، علينا أن نستمتع لما يقوله للاعبين".

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وتابع "نريد حقا الذهاب للمباراة النهائية، وسنفعل كل شيء للوصول لتلك المباراة الضخمة".

وأكمل "الجميع جاهز لمباراة الغد، من المهم أن تكون الصفوف مكتملة، المجموعة بأكملها هامة غدا".

وأردف "لدينا القدرة على تغيير نصف الفريق في منتصف المباراة الآن مع خمسة تغييرات، ولم يعد التعافي لمدة أربعة أيام يمثل مشكلة بعد الآن. إنه لمن دواعي سروري أن أرى لاعبي فريقي يقدمون كل ما لديهم من أجل بعضهم البعض".

وواصل "علينا أن نواصل عملنا مع بايرن ميونيخ، قادرون على الاحتفاظ بالكرة والدفاع والهجوم بشكل جيد، وصنع المشاكل للفرق، ليس من المهم معرفة من يبدأ، إذا كنا جيدين من الناحية التكتيكية، فسنصل إلى النهائي".

وعن الفرنسي موسى ديميبلي صاحب ثنائية الفوز على سيتي أشاد قائلا: "موسى ديمبيلي على مقاعد البدلاء، كان حاسما بشكل خاص. يجب أن نحافظ على هذه الرغبة في العمل بشكل جيد معا".

وأتم عن بايرن ميونيخ "هذا الفريق ليس لديه الكثير من نقاط الضعف. الأمر متروك لنا للتعبير عن أسلوبنا، فنحن قادرون على الكثير من الأشياء. يجب أن نثق في أنفسنا وأن كل لاعب لديه ثقة في زملائه".

ليون بايرن ميونيخ ليلة الأبطال
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