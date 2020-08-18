انتهت ليلة الأبطال – سان جيرمان (3) - (0) لايبزيج.. باريس إلى النهائي التاريخي

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 20:27

كتب : FilGoal

هدف ماركينيوس - باريس سان جيرمان ضد لايبزج

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نهاية المباراة بانتصار كبير لسان جيرمان بثلاثية دون رد.

ق58: جوووووووووووووول احتساب الهدف وسان جيرمان يتقدم بثلاثية.

ق57: سان جيرمان يسجل الهدف الثالث برأسية خوان بيرنات لكننا في انتظار حكم الفيديو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدفين دون رد.

ق42: جووووووووووول دي ماريا يسجل الهدف الثاني من خطا قاتل من حارس لابيزيج في تشتيت الكرة وتمرير نيمار الكرة بالكعب للاعب الأرجنتيني الذي سدد بيسراه مباشرة في الشباك.

ق35: القائم يحرم نيمار مرة أخرى من هدف جميل إثر تسديدة مباشرة من ركلة حرة من الناحية اليمنى.

ق25: بولسن يهدر فرصة هدف محقق ليدرك بها التعادل للايبزيج، تسديدته مرت بجوار مرمى سان جيرمان بقليل.

ق13: جوووووووووووول ماركينيوس يسجل الهدف الأول برأسية قوية بعد عرضية من ركلة حرة من دي ماريا.

ق8: مبابي يسجل الهدف الأول لباريس لكن الحكم يلغيه بداعي لمسة يد على نيمار قبل وصول الكرة للاعب الفرنسي.

ق7: يا رباااااه بداية نارية، القائم الأيسر يحرم نيمار من الهدف الأول لباريس.

انطلاق المباراة.

سان جيرمان ليلة الأبطال لايبزيج
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