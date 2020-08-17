المصري: نقدر عدول اتحاد الكرة عن قراره.. ونتمنى تعديل الحد الأدنى لعدد المصابين لتأجيل المباريات

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 23:41

كتب : FilGoal

شعار النادي المصري

أشاد علي الطرابيلي أمين صندوق المصري بعدول اتحاد الكرة عن قراره باعتبار ناديه منسحبا من مباراته ضد الإسماعيلي وتأجيلها مع تأجيل مواجهة الفريق ضد الاتحاد السكندري.

وقال الطرابيلي لقناة "صدى البلد" اليوم الإثنين: "نقدر عدول اتحاد الكرة عن قراره فلم يكن لدينا لاعبين لخوض اللقاء".

وواصل "بعض التواصل والتأني ساهم في حل الأزمة بعد معرفة اتحاد الكرة بحقيقة الموقف".

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وأكمل "كان من الممكن من البداية تأجيل مباراتنا ضد حرس الحدود ثم الإسماعيلي دون الدخول في أزمة خاصة أن الثلاثي خارج كأس مصر وهناك مواعيد متاحة لإقامة المباريات".

وأردف "هذا ليس انتصارا للمصري ولكنه حق للنادي ونشكر اتحاد الكرة".

وعن تحديد 10 لاعبين مصابين بفيروس كورونا كحد أدنى من أجل تأجيل أي مباراة قال الطرابيلي: "هذا رقم كبير جدا بالنظر لأن قوائم الأندية تضم 30 لاعبا ونتمنى تعديل الرقم".

وفي السياق ذاته تحدث حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "كان هناك نوع من عدم التواصل االكافي بين المصري واللجنة الخماسية والشركة الطبية، لكن قرار اتحاد الكرة يثبت أنهم أشخاص على قدر المسؤولية".

وواصل "نمر بظرف استثنائي ليس له كتالوج، وبالتالي يجب أن يكون هناك تأني ومرونة في التعامل حتى يُتخَذ القرار الصحيح".

وعن موافقة الاتحاد السكندري على تأجيل مواجهة الفريقين قال: "ما فعله محمد مصيلحي رئيس الاتحاد وموقفه جِميل على راس النادي المصري ومجالس إداراته".

المصري اتحاد الكرة
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