لاوتارو: أهدي أهدافي إلى زوجتي.. سنرزق بطفلنا الأول

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 23:31

كتب : FilGoal

لاوتارو - إنتر - شاختار

أبدى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان سعادته البالغة للفوز العريض الذي حققه فريقه على شاختار دونتسك الأوكراني.

إنتر وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي بفوزه الكبير على شاختار 5-0 في نصف نهائي البطولة.

وصرّح لاوتارو: "كانت ليلة مذهلة، مر وقت طويل منذ أن لعبت بهذا التميز، لقد أثبتنا أن إنتر جاهز للإنجازات العظيمة، فقد تأهلنا إلى النهائي".

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وأضاف عبر سكاي إيطاليا: "هذه الأهداف تعني لي الكثير، لأني مررت بفترة لم أكن في مستواي خلالها، لكن هذه التجارب تساعدك على التطور".

وواصل: "أنا سعيد للغاية للطريقة التي يلعب بها الفريق ويُظهِر شخصيته، نحن نتحسن مباراة تلو مباراة".

وأكمل: "سعيد على المستوى الشخصي لأني سأرزق بأول أطفالي، ولذا أهدي هذين الهدفين إلى زوجتي والعائلة".

وأتم: "إشبيلية فريق قوي للغاية، سنحاول أن نرتاح لبضعة أيام ونتجهز للمباراة المميزة التي كنا نحلم بها، نأمل أن تسير الأمور بشكل جيد ونحصد اللقب".

أهداف إنتر سُجلَت بواسطة لاوتارو مارتينيز (مرتين) ودانيلو دامبروسيو، وروميلو لوكاكو (مرتين).

ليتأهل إنتر لمواجهة إشبيلية الإسباني في نهائي البطولة يوم الجمعة 21 أغسطس على ملعب راين إنيرجي شتاديون في مدينة كولن الألمانية.

والفوز هو الأكبر لأي فريق في نصف النهائي بمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي أو الدوري الأوروبي على مدار تاريخها.

إنتر وصل إلى النهائي رقم 5 في تاريخه بالدوري الأوروبي، والأول له منذ 1998.

الفريق الإيطالي العريق يمتلك 3 ألقاب سابقة في البطولة، وصدامه مع إشبيلية سيكون بمثابة لقاء عظيمي البطولة، إذ يمتلك الفريق الإسباني 5 ألقاب (رقم قياسي).

كما صار إنتر أول فريق إيطالي يلعب نهائي البطولة منذ 1999، أي قبل 21 عامًا.

أمّا شاختار دونتسك، فيستمر غيابه عن المباراة النهائية التي لعبها مرة واحدة عام 2009 وقتما حصد اللقب على حساب فيردر بريمن.

لاوتارو إنتر الدوري الأوروبي
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