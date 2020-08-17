رسميا – في تحول مفاجئ.. ديفيد سيلفا ينضم إلى سوسيداد

أعلن نادي ريال سوسيداد عن تعاقده مع الدولي الإسباني السابق ديفيد سيلفا في صفقة انتقال حر.

ديفيد سيلفا النادي : مانشستر سيتي ريال سوسيداد

وذكر سوسيداد في بيانه أن قائد مانشستر سيتي السابق ينضم إلى سوسيداد في عقدٍ لمدة موسمين.

وكان اسم سيلفا قد ارتبط بالانتقال إلى لاتسيو خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تتحول وجهته في النهاية إلى الفريق الباسكي سوسيداد.

ويعود سيلفا إلى الدوري الإسباني بعد 10 سنوات من مغادرة فالنسيا صوب مانشستر سيتي.

سيلفا (34 عاما) لعب 436 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 77 هدفا، وصنع 140 هدفا.

ويشارك سوسيداد في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد إنهاء الموسم في المركز السادس، كما يخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتليتك بلباو.

ويعد سيلفا خير معوض لـ مارتن أوديجارد الذي انتهت فترة إعارته مع سوسيداد، وتقرر عودته إلى ريال مدريد.