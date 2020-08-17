مرتضى يتقدم ببلاغ ضد الخطيب وكهربا بسبب "نشر فيديو مفبرك"

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 22:54

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

تقدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ببلاغ ضد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ومحمود كهربا وأخرين بسبب "نشر فيديو مفبرك".

وتضمن البلاغ، حسبما أعلن الموقع الرسمي لـ الزمالك، "قيام المذكورين بنشر فيديو مفبرك تم تداوله في وسائل التواصل، حيث تم تركيب صوت مزوز له على الفيديو المزور بغرض التلفيق والكيد ضد رئيس الزمالك".

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ويأتي بلاغ مرتضى منصور استنادا إلى "شهادة كل من شريفة الفار وأحمد عادل عضوي المجلس، وكذلك الحارس الخاص والذين أثبتوا عدم حدوث أي تجاوزات لفظية من مرتضى منصور أثناء جولتهم معه بالنادي".

وأكد البلاغ أن "المثير فى الأمر أن المستشار قدم صحة بلاغه ضد المذكورين سلفا في حين لم يقدم الخطيب سوي فيديو مفبرك ثبت عدم صحته بشهادة الشهود والتقرير الفنى المرفق بالبلاغ رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٠ حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة والمقيد برقم ٢٩٩٠٢ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام".

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