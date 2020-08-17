الإنتاج لا يفك لعنة الذئاب.. المقاولون ينتصر ويتخطى بيراميدز

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 21:02

كتب : FilGoal

محمد سمير - المقاولون العرب - طنطا

نجح فريق المقاولون العرب في الانتصار على نظيره الإنتاج الحربي، لتستمر لعنة الذئاب على الأخير.

المقاولون فاز على الإنتاج بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

الإنتاج تقدم أولا بهدف عن طريق باسم مرسي في الدقيقة 11، ولكن المقاولون نجح في قلب الطاولة في مباراة ممتعة ومثيرة.

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محمد سالم تعادل أولا للمقاولون بضربة رأس متقنة في الدقيقة 33، قبل أن يسجل عبد الله ياسين هدف الانتصار في الدقيقة 54 من لعبة ثنائية رائعة مع شكري نجيب.

وشهدت المباراة عودة محمود البنا حكم المباراة لمراجعة قراراته أكثر من مرة عبر تقنية الفيديو.

مرة أولى بسبب ركلة جزاء احتسبها الحكم لسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، قبل أن يلغيها بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 58 طالب باسم مرسي بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم أشهر في وجه مهاجم الإنتاج بطاقة صفراء، ثم توجه لتقنية الفيديو ولم يُغير قراره.

الإثارة التي شهدتها المباراة لم تُغير من واقع انتصار المقاولون على الإنتاج.

وفشل فريق الإنتاج في تحقيق أي انتصار على المقاولون في آخر 7 مباريات في الدوري.

آخر مرة نجح الإنتاج الحربي في الفوز على المقاولون كان موسم 2015-16، وهذا الانتصار هو الوحيد للإنتاج في آخر 10 مباريات جمعته مع المقاولون العرب.

ووصل المقاولون العرب للنقطة 37 في المركز الثالث، متخطيا بيراميدز صاحب الـ 36 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 38 نقطة من 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 24 في المركز الثامن.

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