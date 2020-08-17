التشكيل - حمدي وفتحي والشيخ أساسيون.. وأجايي يقود هجوم الأهلي أمام أسوان

يشارك حمدي فتحي أساسيا لأول مرة في تشكيل الأهلي منذ تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وذلك أمام أسوان.

الأهلي يواجه أسوان في الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

السويسري ريني فايلر اعتمد على حمدي فتحي في التشكيل الأساسي بجوار عمرو السولية، بدلا من أليو ديانج.

ويظهر أحمد الشيخ في التشكيل الأساسي بدلا من مروان محسن، مع مشاركة جونيور أجايي كمهاجم صريح.

وعاد أيمن أشرف للظهور من جديد في دفاع الأهلي، بعد عودته من الإيقاف، بينما يشارك أحمد فتحي في التشكيل الأساسي بدلا من محمد هاني.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - محمود متولي - أيمن أشرف - أحمد فتحي.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي.

الوسط الهجومي: جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ.

الهجوم: جونيور أجايي.