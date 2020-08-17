تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة: سيتيين وقع على عقود تدريب نادي مصر قبل الرحيل لـ برشلونة

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 01:07

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - تركي آل الشيخ

فجر تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني مفاجأة مدوية بعدما أعلن اتفاقه في وقت سابق مع كيكي سيتيين على تدريب نادي مصر.

تركي آل الشيخ تحدث عن حقيقة امتلاكه في وقت سابق لـ مصر للمقاصة ونادي مصر، قائلا: "عُرض علي نسبة حوالي 70% من أجل امتلاك نادي المقاصة ولم تكن لدي الرغبة في ذلك".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "أما نادي مصر فكانت في مرحلة استقالتي من الرئاسة الشرفية للأهلي. كنت أُجهز خطة بديلة لأنني كنت أستمتع بالأجواء في مصر وأحب الكرة المصرية، وفكرت وقتها في شراء نادي مصر ولكن الاتفاق كان بشرط بقاء الفريق في الدوري الممتاز".

وتابع "وقتها اتفقت مع كيكي سيتيين ووقع بالفعل بشكل مبدئي على عقود تدريب نادي مصر. كيكي وقع وحدد اللاعبين الذين يحتاجهم وحصل على قائمة اللاعبين في الفريق".

وأردف "ولكن وقتها أخبرني بأنه في حالة رغبة برشلونة في التعاقد معه، فأنه لن يستمر معي وسيرحل لـ برشلونة ووافقت على ذلك، وبعد 3-4 أيام جاء عرض برشلونة لـ كيكي ورحل لتدريب الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "ثم تعطل مشروع نادي مصر بالكامل، بعد تعاملي من جديد مع إدارة الأهلي. قلت لنفسي ليكن الدعم والصرف في الفريق الذي أحبه".

هل يعود تركي آل الشيخ مجددا للاستثمار في الكرة المصرية؟ أجاب تركي قائلا: "الآن تركيزي في أوروبا، وتركيزي في الأمر استثمار".

وأوضح "إذا كنت سأعود مجددا سيكون من بوابة استثمار في منشأة مثل استاد الأهلي. مشروع يعم علي بفائدة وأكثر شيء مُغري في مصر، هو النادي الأهلي".

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