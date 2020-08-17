هدرسفيلد: الزمالك عرض 3,6 ملايين لـ رمضان.. ولا نتفاوض مع أي نادٍ مصري حاليا

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

رمضان صبحي في مران الأهلي

كشف مارك ديلفين الرئيس التنفيذي لـ هدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن قيمة عرض الزمالك لضم رمضان صبحي، كما أفاد أن ناديه ليس في مفاوضات مع أي طرف مصري لضم اللاعب حاليا.

وقال ديلفين: "المفاوضات مع الأهلي بدأت قبل فترة كبيرة من انتهاء الإعارة، الأهلي أراد شراء رمضان بشكل دائم، حدث ذلك قبل عدة أسابيع واستمتعنا بالعمل مع الأهلي لأنهم تمتعوا بالأمانة الشديدة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "فوجئنا بعدم رغبة رمضان في الانضمام إلى الأهلي، لكن الأمر يعود إلى اللاعب وهو من سيحدد أين يريد أن يلعب".

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وواصل: "لدينا عروض أخرى من مصر لـ رمضان، وعروض من أندية كبيرة تلعب في دوري أبطال أوروبا، لكن أتفهّم أن رمضان يريد البقاء في مصر".

وشدد: "لم نقبل أي عروض حتى اللحظة".

وأوضح: "عرض بيراميدز كان أقل بكثير مما طلبناه وأقل من عرض الأهلي".

وكشف: "كان هناك عرض من الزمالك بـ 3,6 ملايين جنيه إسترليني".

وتابع: "تقييمنا للاعب أكثر بكثير مما عرضه بيراميدز، أعرف أن اللاعب يريد بيراميدز، لكن العرض أقل مما نريد، وهذا شيء لن نقبله".

وواصل: "عُرض علينا 5 ملايين إسترليني من أجل رمضان من أندية خارج مصر، وهذا قريب مما يمكن أن نقبله".

وأكد: "لا يوجد تفاوض بيننا وأي نادٍ في مصر في الوقت الراهن".

وأتم: "نصحنا رمضان بالعودة إلى إنجلترا، لدينا مدير فني جديد وآمال كبيرة بالنسبة للموسم المقبل".

وكان رمضان صبحي قد أطلع الأهلي برغبته في الانضمام إلى نادي بيراميدز، وبالتالي عدم تجديد إعارته أو شرائه بشكل نهائي من قبل القلعة الحمراء.

رمضان صبحي هدرسفيلد تاون بيراميدز
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