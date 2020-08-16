برونو فيرنانديس يعلق على مشادته مع لينديلوف

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 23:57

كتب : FilGoal

إشبيلية - مانشستر يونايتد

علّق برونو فيرنانديس لاعب مانشستر يونايتد على المشادة التي جمعته بـ فيكتور لينديلوف خلال مباراة إشبيلية.

مانشستر يونايتد ودّع الدوري الأوروبي بهزيمته 1-2 أمام إشبيلية في نصف نهائي المسابقة، مواجهة شهدت مشادة بين برونو ولينديلوف بعد الهدف القاتل.

وصرّح برونو عبر BT Sport: "هذه الأمور طبيعية عندما تتلقى هدفا، الأمر لا يتعلق بي أنا وفيكتور، ما حدث بيننا عادي".

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وتابع: "إنها أمور تحدث كثيرا في عالم كرة القدم".

وأضاف: "علينا أن نراجع أخطاء الجميع ونتحسن".

وواصل: "بدايتنا كانت أكثر من إيجابية، لعبنا مباراة عظيمة وخلقنا العديد من الفرص، ولكن هذا غير كافٍ في كرة القدم، أهدرنا الكثير".

وشدد: "لسنا راضين عما تم لأننا رغبنا في العبور إلى النهائي، الآن حان وقت الراحة".

وأتم: "حارس مرمى إشبيلية قام بعمل رائع، لكن بالنظر للجودة التي نمتلكها، كان يجب أن نسجل".

برونو فيرنانديش تقدّم لـ مانشستر يونايتد مبكرا من ركلة جزاء، لكن إشبيلية تعادل عن طريق سوسو، قبل أن يخطف لوك دي يونج الانتصار في وقتٍ متأخر من المباراة.

ليعبر إشبيلية إلى نهائي البطولة، وينتظر الفائز من نصف النهائي الآخر بين إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونتسك الأوكراني الذي يقام غدا، ليلاقيه في النهائي على نفس الملعب يوم 21 أغسطس الجاري.

إشبيلية رفع رصيده إلى 20 مباراة متتالية دون خسارة في مختلف المسابقات، وهي أفضل سلسلة لا هزيمة في تاريخ النادي.

كما كرر إشبيلية ما فعله مع يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2018، عندما أطاح به من دور الـ16 بالفوز عليه 2-1 في أولد ترافورد.

ووصل إشبيلية إلى نهائي المسابقة للمرة السادسة في تاريخه، وفي المرات الخمس الماضية فاز دائما بالبطولة.

مانشستر يونايتد من جانبه لحق بجاره مانشستر سيتي، الذي ودّع دوري أبطال أوروبا أمس السبت على يد أوليمبيك ليون في سيناريو مشابه.

إشبيلية مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
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