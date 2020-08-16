بعد الهزيمة أمام إشبيلية.. ماجواير: الفريق الأفضل خسر اليوم

يرى هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد، أن فريقه كان الأحق بالفوز رغم هزيمته أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد ودّع الدوري الأوروبي بهزيمته 1-2 أمام إشبيلية في نصف نهائي المسابقة.

وصرّح ماجواير بعد اللقاء: "إنها خسارة صعبة، الفتية منهارون، لقد خلقنا العديد من الفرص".

وأضاف عبر BT Sport: "الفريق الأفضل خسر اليوم، لقد عاقبونا لإهدارنا العديد من الفرص، لم يخلقوا فرصا كثيرا بكل صراحة".

وواصل: "تلقينا الهدفين من عرضيتين وهذا ليس أمرا جيدا، لقد عملنا بجد شديد وكنا نستحق العبور، نسقط في نصف النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم".

وتابع: "لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، والخسارة غير مقبولة، مجرد الوصول لنصف النهائي غير كافٍ، علينا أن نصل للدور التالي. تطورنا بشكل مذهل هذا العام، ولعبنا أمام فريق كبير مثل إشبيلية، لكن كنا سنفوز في يوم آخر، الخسارة غير مقبولة في هذا النادي".

وأتم: "لم يكن يتوجب علينا أن نستقبل هذا الهدف الثاني".

برونو فيرنانديش تقدّم لـ مانشستر يونايتد مبكرا من ركلة جزاء، لكن إشبيلية تعادل عن طريق سوسو، قبل أن يخطف لوك دي يونج الانتصار في وقتٍ متأخر من المباراة.

ليعبر إشبيلية إلى نهائي البطولة، وينتظر الفائز من نصف النهائي الآخر بين إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونتسك الأوكراني الذي يقام غدا، ليلاقيه في النهائي على نفس الملعب يوم 21 أغسطس الجاري.

إشبيلية رفع رصيده إلى 20 مباراة متتالية دون خسارة في مختلف المسابقات، وهي أفضل سلسلة لا هزيمة في تاريخ النادي.

كما كرر إشبيلية ما فعله مع يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2018، عندما أطاح به من دور الـ16 بالفوز عليه 2-1 في أولد ترافورد.

ووصل إشبيلية إلى نهائي المسابقة للمرة السادسة في تاريخه، وفي المرات الخمس الماضية فاز دائما بالبطولة.

مانشستر يونايتد من جانبه لحق بجاره مانشستر سيتي، الذي ودّع دوري أبطال أوروبا أمس السبت على يد أوليمبيك ليون في سيناريو مشابه.