عمار حمدي: كنا أقرب للفوز على بيراميدز حتى الطرد

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

بيراميدز - طلائع الجيش

تأسف عمار حمدي لاعب طلائع الجيش على ضياع نقطتين أمام بيراميدز.

الجيش تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل طرف، رغم تقدمه بهدفين نظيفين أولا.

وصرّح عمار حمدي عبر صدى البلد: "سعداء باستئناف الدوري، كنا نرغب في عودته لأن كرة القدم أكل عيشنا".

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وتابع: "كنا أقرب للفوز حتى طرد مهند لاشين في الدقيقة 52، بعدها أجرى المدرب عبد الحميد بسيوني تغييرات دفاعية، وتراجعنا للخلف لأننا لعبنا بنقص عددي".

وواصل: "دخلنا المباراة بنية الفوز، لكننا نحمد الله على الأداء والنتيجة".

وأتم: "في الدور الثاني كل الفرق تحاول جمع النقاط، ولذا فهي نقطة مهمة".

ووصل بيراميدز بعد التعادل للنقطة رقم 36 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد الجيش إلى النقطة 18 في المركز الـ14.

ثنائية الجيش سجلها ناصر منسي وأحمد سامي، بينما سجل لبيراميدز دودو الجباس والبديل عمر لعيوني.

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