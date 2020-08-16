جارديان: أوباميانج وافق على تجديد عقده.. وأرسنال قريب للغاية من مدافع ليل

زفت صحيفة ذا جارديان البريطانية أخبارا سعيدة لجماهير أرسنال. سعيدة على مستوى الهجوم بسبب بير أوباميانج، وسعيدة على مستوى الدفاع بسبب جابرييل ماجاليايس.

وكشفت جارديان وفقا لمصادرها الخاصة وصول أرسنال لاتفاق نهائي مع مهاجمه أوباميانج من أجل تجديد عقده مع الفريق.

أوباميانج وافق بالفعل على تجديد عقده مع أرسنال ويستعد للتوقيع على العقد الجديد لمدة 3 سنوات، وفقا لمصادر جارديان.

وسيحصل أوباميانج على راتب أسبوعي يُقدر بـ 250 ألف جنيه إسترليني، بعدما أقنعه الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بتجديد عقده مع الفريق، وفقا لـ جارديان.

أخبار جارديان السعيدة لجماهير أرسنال لم تتوقف فقط عند تجديد عقد أوباميانج الذي من المنتظر إعلانه بشكل رسمي عقب عودة اللاعبين للتدريبات، لكنها أيضا كشفت اقتراب النادي من التعاقد مع جابرييل مدافع ليل.

ويؤمن أرسنال بأنه وصل لاتفاق مبدئي على الشروط الشخصية مع البرازيلي جابرييل من أجل الانضمام لكتيبة أرتيتا، وفقا لـ جارديان.

أرسنال يتصدر الآن سباق الحصول على جابرييل متفوقا على نابولي وإيفرتون ومانشستر يونايتد.

نادي نابولي الإيطالي كان يعتقد أنه المفضل للتوقيع مع جابرييل، ولكن أرسنال هو القريب للاعب الآن، وفقا للتقرير البريطاني.

جابرييل صاحب الـ 22 عاما انضم لصفوف ليل عام 2017 قادما من أكاديمية أفاي البرازيلية.

وخرج البرازيلي جابرييل معارا مرتين من ليل، مرة لـ تروا الفرنسي، ومرة لدينامو زغرب وحقق لقب الدوري الكرواتي مع الفريق.

هذا الموسم، وبعد تثبت نفسه مع ليل، شارك جابرييل في 34 مباراة ونجح في التسجيل مرة.

تحرك أرسنال للتفاوض مع جابرييل، جاء بسبب رغبة أرتيتا في تغيير شكل أسلوبه الدفاعي في الموسم المقبل، ويسعى لإشراك ثنائي قلب دفاع يمتاز بالقوة الجسمانية والتمرير الجيد للأمام وفقا لتقرير سابق من شبكة ذا أثلتيك الموثوقة.

أرسنال تعاقد بالفعل مع ويليام صاليبا الصيف الماضي، واللاعب قضى فترة إعارة مع سانت إيتيان والآن يستعد لبداية مشواره مع المدفعجية، مع شراء عقد المدافع بابلو، وفي حالة ضم جابرييل، سيصبح خط دفاع أرسنال بالمواصفات التي أرادها أرتيتا من جانب العمر الصغير والقوة الجسمانية ودقة التمرير.