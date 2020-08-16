ألميريا يودع ملحق الصعود للدوري الإسباني على يد جيرونا

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 21:10

كتب : FilGoal

ألميريا - جيرونا

تأهل جيرونا إلى نهائي ملحق الصعود للدوري الإسباني الممتاز، بالفوز على ألميريا بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب ألعاب البحر المتوسط.

ليجدد جيرونا فوزه على ألميريا، بعد أن هزمه في ذهاب نصف النهائي بهدفٍ دون رد في ملعب مونتيليفي.

سامو سايز تقدّم لـ جيرونا في الدقيقة الرابعة بتسديدة صاروخية.

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قبل أن يدرك خوسيه كارلوس لازو هدف التعادل لـ ألميريا بالدقيقة 26 بعد عمل فردي مميز من داروين نونييز، ليعيد بصيص من الأمل لأصحاب الأرض.

لكن كريستيان ستواني –بيتشيتشي الدرجة الثانية- قتل المباراة في الدقيقة 84 بهدفٍ ثانٍ بعد تمريرة سايز رجل اللقاء.

ويواجه جيرونا المنتصر بين ريال سرقسطة وإلتشي، المباراة التي انتهى ذهابها بالتعادل 0-0، ويُلعَب إيابها مساء اليوم الأحد.

وكان ناديا قادش وويسكا قد ضمنا صعودهما إلى الدوري الإسباني بشكل مباشر بعد احتلال المركزين الأول والثاني في القسم الثاني.

جيرونا ألميريا في إسبانيا
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