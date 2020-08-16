انتهت الدوري الأوروبي - إشبيلية (2) (1) مانشستر يونايتد.. انتصار أندلسي

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 20:45

كتب : FilGoal

إشبيلية - مانشستر يونايتد

يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره إشبيلية الإسباني في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

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ق.78 جوووووووووووول لـ إشبيلية عن طريق دي يونج البديل بعد عرضية رائعة من خيسوس نافاس

ق.75 دخول فرانكو فاسكيز بدلا من سوسو

ق.56 دخول منير الحدادي ولوك دي يونج بدلا من أوكامبوس ويوسف النصيري

ق.53 ياسين بونو يواصل التصديات الخارقة وينقذ انفراد مارسيال

ق.50 هجوم قوي من مانشستر يونايتد وتسديدة من مارسيال قريبة المدى وبونو يواصل التألق ويتصدى

ق.46 انفراد من جرينوود وياسين بونو يتألق ويتصدى بعد تمريرة برونو الرائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 تسديدة قوية من برونو يتصدى لها بونو

ق.39 تسديدة بعيدة المدى من راشفورد من ركلة حرة مباشرة لكن ياسين بونو يتصدى

ق.26 جووووووووووووول إشبيلية يتعادل بواسطة سوسو بعد عرضية سيرخيو ريجيلون الرائعة

ق.16 تسديدة من أوكامبوس يتصدى لها دي خيا بثبات

ق.14 فريد يهدر فرصة الثاني بعد هجمة مرتدة خطيرة ومراوغة وتسديدة، لكنها مرت جانبية

ق.9 جوووووووووووول مانشستر يونايتد يتقدم بالهدف الأول بواسطة برونو فيرنانديش من ركلة جزاء

ق.7 ركلة جزاء لـ مانشستر يونايتد بعد عرقلة تعرض لها ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يونايتد إشبيلية
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