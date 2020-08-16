التشكيل – دي خيا يحمي عرين يونايتد.. وإشبيلية بنفس الأسماء التي قهرت ولفرهامبتون

عاد دافيد دي خيا لحراسة مرمى مانشستر يونايتد في مواجهة إشبيلية بنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكان الأرجنتيني سيرخيو روميرو من حمى عرين الفريق في المباراتين الماضيتين أمام لاسك وكوبنهاجن.

فيما أقر جولين لوبيتيجي المدير الفني لـ إشبيلية، تشكيله الأساسي الذي انتصر به على ولفرهامبتون قبل أيام.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا – هاري ماجواير – فيكتور لينديلوف – براندون ويليامز

الوسط: فريد – بول بوجبا – برونو فيرنانديش

الهجوم: ماركوس راشفورد – ميسون جرينوود – أنتوني مارسيال

تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: خيسوس نافاس – جوليس كوندي – دييجو كارلوس – سيرخيو ريجيلون

الوسط: إيفر بانيجا – فيرناندو – جوان جوردان

الهجوم: لوكاس أوكامبوس – يوسف النصيري – سوسو