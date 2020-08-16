مران الزمالك - أوباما يخضع للجزء الأخير من التأهيل.. راحة لـ عبد الشافي وظهور مصطفى فتحي

خضع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك للجزء الأخير من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له بسبب الإصابة التي يعاني منها.

أوباما غاب عن مباريات الزمالك الأخيرة في الدوري بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وشارك أوباما في تدريبات الكرة بشكل منفرد بالجري حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للزمالك اليوم الأحد.

وأدى أوباما تدريباته بعد جلسته مع محمد أسامة طبيب الزمالك، الذي أكد له على تحسن حالته واقترابه من التعافي، ثم خاض اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وخضع لاعبو الزمالك بالنادي للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب النادي اليوم.

وحصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق على راحة من تدريبات الفريق الجماعية بسبب الإجهاد.

وحضر عبد الشافي المران وعقد جلسة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ثم جلسة أخرى مع باتريس كارتيرون مدرب الفارس الأبيض في حضور المترجم أشاد به المدرب ووجه له الشكر على اجتهاده في المباريات الماضية والتزامه بتعليمات الجهاز الفني.

وخضع عبد الشافي للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا مع باقي اللاعبين.

وقام اللاعبون الذين خاضوا مباراة الزمالك أمام المقاصة بأداء بعض التدريبات الخفيفة بالجري حول الملعب، فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية تحت إشراف كارتيرون.

‎وحرص مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك على الحضور لمقر النادي على هامش المران.

وقام اللاعب بمتابعة حالته بسبب معاناته من إصابة عضلية حيث اجتمع مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق لمنحه تعليمات جديدة في برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة للملاعب.

وخضع محمود عبدالرازق "شيكابالا" لتدريبات خاصة في صالة "الجيم" على هامش المران، كما أدى مصطفى محمد مهاجم الفريق تدريبات بدنية لزيادة معدلات اللياقة البدنية الخاصة به بناء على طلب كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة من 19 مباراة.