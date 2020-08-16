إيريك جارسيا: ليون قتل المباراة بالهجمات المرتدة

أبدى إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، أسفه لتوديع دوري أبطال أوروبا على يد أوليمبيك ليون.

مانشستر سيتي غادر المسابقة من الدور ربع النهائي، بهزيمته 1-3 أمام ليون.

وصرّح جارسيا بعد المباراة: "نشعر بحزن بالغ لهذه الهزيمة، لقد خططنا لإلحاق الضرر بهم، لكنهم فريق سريع للغاية ويستغل المساحات".

وواصل: "سنحت لنا الفرص أثناء تقدمهم 2-1 لكنهم قتلوا المباراة بهجمة مرتدة".

وأضاف: "الفريق يسير بشكل تصاعدي، رغم عدم فوزنا بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".

وعن مستقبله وقراره بعدم تجديد عقده، أوضح: "اليوم حان وقت الإجازة ومن ثم سنرى، لا أستطيع قول الكثير الآن مع هذا الإقصاء".



















































ماكسويل كورنيه، وموسى ديمبيلي (مرتين) سجلا أهداف ليون. فيما سجّل كيفن دي بروين هدف مانشستر سيتي الوحيد.

ليضرب ليون موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في نفس الملعب بالدور نصف النهائي.

ليون سيخوض نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2010، وللمصادفة، فستكون أمام بايرن ميونيخ أيضا، لكن حينها انتصر الألمان 3-0.

فيما تواصل فشل بيب جوارديولا الأوروبي بعيدا عن جدران برشلونة، إذ يرجع تتويجه الأخير بالبطولة إلى 2011 مع البلاوجرانا.