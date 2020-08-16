أحمد أحمد وشوبير مع نجوم الكرة المصرية يهنئون أبو ريدة بعيد ميلاده

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 00:43

كتب : محرر في الجول

هاني أبو ريدة - قرعة أمم إفريقيا

وجه نجوم الكرة المصرية التهنئة لهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم بمناسبة عيد ميلاده الـ67.

وشارك أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في توجيه التهنئة لأبو ريدة بمناسبة عيد ميلاده.

كما وجه الإعلامي أحمد شوبير النائب السابق للاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة لأبو ريدة وتمنى له رئاسة الاتحاد الإفريقي.

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وحرص حازم إمام أسطورة الزمالك وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق وأحمد مجاهد عضو المجلس السابق مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على تهنئة أبو ريدة.

ووجه أحمد حسن القائد التاريخي لمنتخب مصر مع عصام الحضري ومحمد بركات وأحمد حسام "ميدو" وهاني سعيد وعبد الله السعيد رسائل التهنئة للرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم.

كما هنأ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول وشوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي وربيع ياسين مدرب منتخب الشباب أبو ريدة.

بالإضافة إلى محمود أبو رجيلة أسطورة الزمالك وغيره من النجوم.

أبو ريدة شوبير
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