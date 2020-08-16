رئيس ليون: تغلبنا على ظلم الدوري الفرنسي

الأحد، 16 أغسطس 2020 - 00:00

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليون

أبدى جان ميشيل أولاس رئيس نادي أوليمبيك ليون، فخره بما قدمه لاعبوه وإطاحتهم بـ مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا.

ليون حقق المفاجأة، وتغلب على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب جوزيه ألفالادي، بربع نهائي المسابقة.

وصرّح أولاس بعد اللقاء منتقدا قرار إنهاء الدوري الفرنسي مبكرا: "لاعبونا تغلبوا على الظلم الذي تعرضوا له في الدوري الفرنسي بإنهاء المسابقة قبل 10 جولات ونحن في المركز السابع وبالتالي غيابنا عن أوروبا لأول مرة منذ 24 عاما".

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وواصل: "رودي جارسيا قام بعمل رائع، أنا سعيد للغاية لأجله، لقد قام بعمل رائع".

وأتم: "لقد بدأنا الموسم بشكل سيئ، توجب علينا تغيير المدرب، وتعرض فريقنا لإصابات مروعة، لكننا استطعنا القيام برد فعل، الآن نعيش لحظات رائعة، كان أداء مذهلا ذلك الذي قدمناه".

ماكسويل كورنيه، وموسى ديمبيلي (مرتين) سجلا أهداف ليون. فيما سجّل كيفن دي بروين هدف مانشستر سيتي الوحيد.

ليضرب ليون موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في نفس الملعب بالدور نصف النهائي.

ليون سيخوض نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2010، وللمصادفة، فستكون أمام بايرن ميونيخ أيضا، لكن حينها انتصر الألمان 3-0.

فيما تواصل فشل بيب جوارديولا الأوروبي بعيدا عن جدران برشلونة، إذ يرجع تتويجه الأخير بالبطولة إلى 2011 مع البلاوجرانا.

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