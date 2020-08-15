دي بروين: نفس القصة تتكرر.. زوجتي تنتظرني ولدي أشياء أخرى سأركز عليها

"سنة جديدة، ونفس القصة تتكرر".. هكذا بدأ البلجيكي الرائع كيفين دي بروين حديثه عقب مغادرة مانشستر سيتي لدوري أبطال أوروبا.

ليون فجر مفاجأة كبرى وأطاح بـ مانشستر سيتي من ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.

وقال دي بروين: "الأخطاء تتكرر. سنة جديدة ونفس القصة تتكرر من جديد".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "في الشوط الأول لم نظهر بشكل جيد، ولكن في الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد جدا".

وتابع :نجحنا في العودة في النتيجة وجاءت لنا أكثر من فرصة محققة، ولكن بعد ذلك أصبحت النتيجة 2-1 ثم 3-1".

وأكمل حديثه قائلا: "وضعنا ليون تحت الضغط في الشوط الثاني وسنحت لنا فرص عديدة، حتى مع تقدمهم في النتيجة 2-1 جاءت لنا فرصة محققة (فرصة رحيم) لتعديل النتيجة ولكننا لم نفعل".

واستمر "الهدف الثالث قضى تماما على المباراة. ليون لم يصنع العديد من الفرص، ولكن علينا التعلم من جديد مما حدث".

وأشار "علي الآن الذهاب لمنزلي لأن زوجتي تنتظرني ولدي أشياء أخرى أركز عليها الآن".

ورفض كيفين إلقاء أي لوم على تقنية الفيديو، مشيرا إلى "لن ألوم التحكيم ولن أتحدث عنه. لم أشاهد اللقطات ولن ألوم تقنية الفيديو".

وأتم "فرطنا في الفرص التي جاءت لنا وفي عالم كرة القدم تحدث المفاجآت".



















































اكسويل كورنيه، وموسى ديمبيلي (مرتين) سجلا أهداف ليون. فيما سجّل كيفن دي بروين هدف مانشستر سيتي الوحيد.

ليضرب ليون موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في نفس الملعب بالدور نصف النهائي.

ليون سيخوض نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2010، وللمصادفة، فستكون أمام بايرن ميونيخ أيضا، لكن حينها انتصر الألمان 3-0.

فيما تواصل فشل بيب جوارديولا الأوروبي بعيدا عن جدران برشلونة، إذ يرجع تتويجه الأخير بالبطولة إلى 2011 مع البلاوجرانا.