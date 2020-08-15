جوارديولا: التحكيم؟ لا أريد اختلاق الأعذار.. وسترلينج كان يجب أن يسجل

السبت، 15 أغسطس 2020 - 23:47

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

تأسف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أوليمبيك ليون.

مانشستر سيتي ودع المسابقة من الدور ربع النهائي، بخسارته 1-3 أمام ليون في سيناريو مثير.

وصرّح جوارديولا بعد اللقاء: "يوما ما سنتخطى هذه المرحلة ونعبر إلى نصف النهائي، في أول 20 أو 25 دقيقة عانينا لإيجاد المساحات".

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وواصل عبر BT Sport: "الشوط الثاني كان جيدا، كنا حاضرين، تملكني الشعور أننا أفضل، لكن يجب أن تتمتع بالكمال في هذه المسابقة".

وعن رأيه في الحالة التحكيمية الخاصة بالهدف الثاني لـ ليون: "لا أريد الحديث عن تلك الحالات، سيبدو الأمر أنني أشتكي وأختلق الأعذار".

وواصل بيب: "قمنا بالكثير من الأشياء الجيدة، لكن هذا لم يكن كافيا، ارتكبنا أخطأ في لحظات حاسمة، وعجزنا عن إيجاد مساحات للهجوم".

وعن فرصة لاعبه رحيم سترلينج الغريبة: "في تلك اللحظة كان علينا أن نسجل ونتعادل ونمر للوقت الإضافي، لكن بعدها تلقينا الهدف الثالث وانتهى كل شيء. في المباراة عموما خلقنا فرصا أكثر وسددنا كرات أكثر".

وأتم: "أحيانا عليك أن تكسر الحاجز نحو نصف النهائي، الفريق كان يستحق ذلك خلال الأعوام الماضية، ربما سنفعلها يوما ما".

ماكسويل كورنيه، وموسى ديمبيلي (مرتين) سجلا أهداف ليون. فيما سجّل كيفن دي بروين هدف مانشستر سيتي الوحيد.

ليضرب ليون موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في نفس الملعب بالدور نصف النهائي.

ليون سيخوض نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2010، وللمصادفة، فستكون أمام بايرن ميونيخ أيضا، لكن حينها انتصر الألمان 3-0.

فيما تواصل فشل بيب جوارديولا الأوروبي بعيدا عن جدران برشلونة، إذ يرجع تتويجه الأخير بالبطولة إلى 2011 مع البلاوجرانا.

مانشستر سيتي ليون ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
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