قاهر سيتي: سجلت ضدهم مجددا.. ولما لا نفوز على بايرن؟

أبدى موسى ديمبيلي مهاجم أوليمبيك ليون سعادته البالغة بإبقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا.

ليون انتصر على سيتي 3-1 في ملعب جوزيه ألفالادي، بربع نهائي المسابقة، مباراة شهدت دخول ديمبيلي بديلا وتسجيله هدفين.

وصرّح ديمبيلي بعد اللقاء: "هذا الفوز يعني لنا الكثير، لقد كان موسما صعبا".

وأكمل رجل المباراة: "تحلينا بروح الجماعة وأثبتنا للجميع أننا قادرين على الذهاب إلى أبعد الحدود".

وأضاف: "المدرب أخبرني أنني لدي فرصة للتسجيل وأنه عليّ إثبات قدراتي بين اللاعبين الكبار".

وواصل: "سجلت من قبل في شباك مانشستر سيتي بقميص سيلتك، وها أنا أسجل مجددا اليوم".

وتابع: "الروح العالية كانت واضحة في المباراة رغم أن الموسم كان صعبا".

وعند سؤاله عن قدرة فريقه على قهر بايرن ميونيخ، أجاب: "نحن في نصف النهائي، لما لا نفوز على بايرن؟".

وأتم: "الآن سنفرح بالتأهل ونفكر في مباراة نصف النهائي".























































ماكسويل كورنيه، وموسى ديمبيلي (مرتين) سجلا أهداف ليون. فيما سجّل كيفن دي بروين هدف مانشستر سيتي الوحيد.

ليضرب ليون موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في نفس الملعب بالدور نصف النهائي.

ليون سيخوض نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2010، وللمصادفة، فستكون أمام بايرن ميونيخ أيضا، لكن حينها انتصر الألمان 3-0.

فيما تواصل فشل بيب جوارديولا الأوروبي بعيدا عن جدران برشلونة، إذ يرجع تتويجه الأخير بالبطولة إلى 2011 مع البلاوجرانا.