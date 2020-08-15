انتهت - مانشستر سيتي (1) (3) ليون.. انتصار تاريخي

السبت، 15 أغسطس 2020 - 20:28

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي

يواجه مانشستر سيتي نظيره أوليمبيك ليون في العاصمة البرتغالية لشبونة، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يقدم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــنــا

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ق.87 جوووووووووول موسى ديمبيلي يسجل الهدف الثالث بعد خطأ قاتل من إيديرسون

ق.84 دخول دافيد سيلفا بدلا من رودري

ق.78 جووووووووووول موسى ديمبيلي يسجل الهدف الثاني لـ ليون

ق.73 جابرييل جيسوس يخترق من الجهة اليسرى ويسدد ولوبيس يتصدى

ق.69 جووووووووووول مانشستر سيتي يتعادل بهدف دي بروين بعد عرضية سترلينج

ق.65 ركلة حرة مباشرة أقرب ودي بروين يطيح بها هذه المرة

ق.60 ركلة حرة مباشرة جديدة! دي بروين ينفذ ولوبيس يتصدى كالعادة

ق.56 دخول رياض محرز بدلا من فيرناندينيو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق+45 ماكسويل كورنيه يتألق ويبعد تسديدة سترلينج من مسافة قريبة

ق.39 تسديدة جانبية جديدة من دي بروين من ركلة حرة مباشرة أيضا، لكن لوبيس يتصدى بنفس الثبات

ق.28 ركلة حرة مباشرة ينفذها دي بروين من الجانب الأيسر ويتصدى لها لوبيس حارس مرمى ليون

ق.24 جوووووووووول لـ ليون بواسطة ماكسويل كورنيه بتسديدة مباغتة بعد هجمة مرتدة

ق.10 تسديدة من مارشل يمسك بها إيديرسون

ق.5 مغامرة من كايل ووكر بإعادة الكرة بالصدر نحو حارسه إيديرسون، لكنها تمر بسلام مع إمساك الحارس البرازيلي للكرة

ق.4 مارشال ينقذ عرضية رحيم سترلينج الخطيرة من داخل منطقة المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

مانشستر سيتي ليون ليلة الأبطال
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