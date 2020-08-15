تشكيل مانشستر سيتي – خط وسط حديدي أمام ليون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن تشكيلته لمواجهة أوليمبيك ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل الدفع بثلاثي الوسط رودري، فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان.

مع الإبقاء على رياض محرز، وبيرناردو سيلفا، ودافيد سيلفا، وفيل فودين على مقاعد البدلاء.

في المقابل، واصل رودي جارسيا مدرب ليون الاعتماد على طريقةة 3-5-2 بوجود الثنائي الهجومي ممفيس، وإيكامبي.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – إيريك جارسيا – أيمريك لابورت – جواو كانسيلو

الوسط: فيرناندينيو – رودري – إلكي جوندوجان – كيفن دي بروين – رحيم سترلينج

الهجوم: جابرييل جيسوس

دكة البدلاء: كلاوديو برافو – جون ستونز – أوليكساندر زينتشنكو – بيرناردو سيلفا – دافيد سيلفا – بنجامين ميندي – رياض محرز – نيكولاس أوتاميندي – فيل فودين – تومي دويل – كول بالمر - أدريان بيرنابي

تشكيل أوليمبيك ليون:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيس

الدفاع: جيسون ديناير – مارسيلو – مارسال

الوسط: ليو دوبوا – برونو جيمارايش – ماكسينس كاكيريه – حسام عوار – ماكسويل كورنيه

الهجوم: ممفيس ديباي – كارل توكو إيكامبي