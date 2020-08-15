تشكيل مانشستر سيتي – خط وسط حديدي أمام ليون

السبت، 15 أغسطس 2020 - 19:58

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - ريال مدريد

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن تشكيلته لمواجهة أوليمبيك ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل الدفع بثلاثي الوسط رودري، فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان.

مع الإبقاء على رياض محرز، وبيرناردو سيلفا، ودافيد سيلفا، وفيل فودين على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة
توتوسبورت: كونتي اختار دجيكو لتدعيم هجوم إنتر ديلي ستار: من أجل مجاورة بوجبا وبرونو.. يونايتد يغري ساؤول براتب ضخم تشيلسي يصرف النظر عن أوبلاك ويركز بقوة لحسم صفقة نيك بوب "أنت مالِك صمتك وعبد لكلماتك".. أس: غرفة ملابس برشلونة ترفض بوكيتينو

في المقابل، واصل رودي جارسيا مدرب ليون الاعتماد على طريقةة 3-5-2 بوجود الثنائي الهجومي ممفيس، وإيكامبي.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – إيريك جارسيا – أيمريك لابورت – جواو كانسيلو

الوسط: فيرناندينيو – رودري – إلكي جوندوجان – كيفن دي بروين – رحيم سترلينج

الهجوم: جابرييل جيسوس

دكة البدلاء: كلاوديو برافو – جون ستونز – أوليكساندر زينتشنكو – بيرناردو سيلفا – دافيد سيلفا – بنجامين ميندي – رياض محرز – نيكولاس أوتاميندي – فيل فودين – تومي دويل – كول بالمر - أدريان بيرنابي

تشكيل أوليمبيك ليون:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيس

الدفاع: جيسون ديناير – مارسيلو – مارسال

الوسط: ليو دوبوا – برونو جيمارايش – ماكسينس كاكيريه – حسام عوار – ماكسويل كورنيه

الهجوم: ممفيس ديباي – كارل توكو إيكامبي

مانشستر سيتي ليون دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي – خط وسط حديدي أمام ليون 24 دقيقة | أوروبا
منافس الزمالك والإسماعيلي – الرجاء يعلن عودة بن مالانجو ونجوما 25 دقيقة | إفريقيا
تشكيل المقاصة – محمد إبراهيم وموسيس يهاجمان الزمالك 47 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاصة.. إصابة محمد حسن ونزول أوناجم 51 دقيقة | الدوري المصري
متعب: كنت أتمنى نهاية أفضل في الأهلي.. وهذا موقفي من مسألة "الانتماء" 54 دقيقة | مصر
حازم إمام: لو توفرت هذه الأموال في الماضي لرحل بعض اللاعبين السابقين عن أنديتهم ساعة | مصر
تشكيل الزمالك – عبد الغني ظهير أيمن.. وبنشرقي أساسي أمام المقاصة ساعة | الدوري المصري
توتوسبورت: كونتي اختار دجيكو لتدعيم هجوم إنتر ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 2 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 3 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 4 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة
قد ينال إعجابك