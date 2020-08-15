مدرب الإسماعيلي: ضغط المباريات هو أهم ما يقلقنا

السبت، 15 أغسطس 2020 - 17:13

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

كشف أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن قلق الجهاز الفني للدراويش من ضغط المباريات المقبلة.

وقال أدهم: "الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة المصري وبدأ الاستعداد للقاء وادي دجلة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "ضغط المباريات في الأسابيع المقبلة من الدوري هو أهم ما يقلق الجهاز الفني للفريق".

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وتابع "سنحاول الاستعداد من خلال التدريبات لضغط المباريات. هدفنا هو تعديل مركزنا على سلم الترتيب".

وأشار إلى أن التدريبات ستشهد عوده باهر المحمدى ومحمد صادق لكن مشاركتهما فى اللقاء المقبل "قد تكون غير واردة، لأنهما عائدان من الإصابة ولم يشاركا منذ فترة في التدريبات".

واعتبر اتحاد الكرة الإسماعيلي فائزا من مواجهة المصري بعدما لم يحضر الأخير للملعب.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة دجلة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن بـ 25 نقطة، بينما دجلة في المركز الـ 14 بـ 18 نقطة.

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