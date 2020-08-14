مولر بعد الـ8-2: استمتعنا كثيرا

أبدى توماس مولر صانع ألعاب بايرن ميونيخ، سعادته بجائزة رجل المباراة التي حصدها بعد الفوز الساحق 8-2 على برشلونة.

وصرّح مولر: "من الصعب أن أصف ما حدث في المباراة".

وأضاف: "بايرن ميونيخ في ذروة عطائه، أشكركم على جائزة رجل المباراة، لكن يستحق كل زملائي".

وواصل: "لقد استمتعنا كثيرا ولعبنا بشكل جماعي".

وأكمل: "لا يهمنا الأسماء التي نواجهها حتى لو كانت كبيرة، نركز على أنفسنا ونضغط على منافسنا بقوة وندافع بشكل جماعي".

وتابع: "علينا أن نهدأ الآن ونستعيد قوتنا وحيويتنا"

وأتم: "إنها نتيجة عريضة بالطبع، لكن نصف النهائي سيبدأ بنتيجة 0-0".































































































وأطاح بايرن ميونيخ بـ برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز عليه 8-2 في ملعب النور بـ لشبونة.

أهداف بايرن ميونيخ سُجلت بواسطة: توماس مولر (مرتين)، وإيفان بيريسيتش، وسيرجي جنابري، ويوشوا كيميتش، وروبيرت ليفاندوفيسكي، وفييلبي كوتينيو (مرتين).

فيما سجل دافيد ألابا بالخطأ في شباكه، وسجل لويس سواريز هدف برشلونة الثاني.

ليضرب بايرن ميونيخ موعدا مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وأوليمبيك ليون، في ملعب جوزيه ألفالادي، يوم الأربعاءء 19 أغسطس الجاري.

بايرن العريق تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العشرين في تاريخه، والسابعة في آخر 10 نسخ.

بينما تأكدت عقدة برشلونة، إذ لم يحصد اللقب أبدا في موسم لم يتوج فيه بالدوري الإسباني.

برشلونة يواصل إخفاقاته الأوروبية في السنوات الأخيرة، إذ لم يحصد اللقب منذ 2015.

كما أنهى برشلونة الموسم رسميا دون أي ألقاب، إذ خسر السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني، وأخيرا دوري أبطال أوروبا.

الهزيمة هي الأكبر أوروبيًا في تاريخ برشلونة، إذ يرجع الرقم القياسي السابق إلى الخسارة 2-6 أمام فالنسيا في كأس المعارض 1962.

الثمانية هي الثالثة تاريخيا التي يتلقاها برشلونة في المباريات الرسمية، بعد هزيمته 2-8 أمام ريال مدريد عام 1935، و0-8 أمام إشبيلية عام 1946.