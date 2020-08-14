انتهت - الإنتاج (1) - (1) الأهلي

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 20:41

كتب : FilGoal

هدف أحمد عفيفي جناح الإنتاج الحربي في شباك الأهلي

يستضيف الإنتاج الحربي الأهلي في الجولة 19 للدوري المصري، في المواجهة الأولى على استاد السلام بين شريكين الملعب في حلته الجديدة واسمه الجديد، استاد الأهلي WE السلام.

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** انتهت

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** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق76 جوووووووووول عمرو السولية وهدف التعادل للأهلي من تسديدة قويةمن خارج منطقة الجزاء.

** ق56 مشاركة وليد سليمان بدلا من جيرالدو

** مشاركة بادجي بدلا من مروان محسن

انطلاق الشوط الثاني

الإنتاج (1) - (0) الأهلي

نهاية الشوط الأول المثير

** ق40 أفشة كاد يعدل النتيجة للأهلي من ركلة حرة ولكن حارس الإنتاج يتألق

** عفيفي انفرد بمرمى الشناوي قبل أن يسجل ويلغي الحكم الهدف بداعي التسلل، قبل أن يعود ويحتسب الهدف بالعودة لتقنية الفيديو

** ق26 جوووووووووول للإنتاج عن طريق أحمد عفيفي

** لاعبو الإنتاج يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على جاريدو، والحكم يقرر استئناف اللعب

** ق16 معلول يهدر ركلة جزاء للأهلي بعدما سدد في العارضة

** ركلة جزاء لـ الأهلي بعد ذهاب الحكم لتقنية الفيديو

** ق14 فرصة محققة ضائعة من الأهلي عن طريق علي معلول ولكن تسديدة الأخير لم تهز الشباك.

** محمود متولي ينقذ الأهلي من هدف في الثانية 40 من عند خط المرمى

** الإنتاج (0) - (0) الأهلي

** انطلاق المباراة

الإنتاج الحربي الأهلي في الدوري
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