انتهت - الإنتاج (1) - (1) الأهلي

يستضيف الإنتاج الحربي الأهلي في الجولة 19 للدوري المصري، في المواجهة الأولى على استاد السلام بين شريكين الملعب في حلته الجديدة واسمه الجديد، استاد الأهلي WE السلام.

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** انتهت

** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق76 جوووووووووول عمرو السولية وهدف التعادل للأهلي من تسديدة قويةمن خارج منطقة الجزاء.

** ق56 مشاركة وليد سليمان بدلا من جيرالدو

** مشاركة بادجي بدلا من مروان محسن

انطلاق الشوط الثاني

الإنتاج (1) - (0) الأهلي

نهاية الشوط الأول المثير

** ق40 أفشة كاد يعدل النتيجة للأهلي من ركلة حرة ولكن حارس الإنتاج يتألق

** عفيفي انفرد بمرمى الشناوي قبل أن يسجل ويلغي الحكم الهدف بداعي التسلل، قبل أن يعود ويحتسب الهدف بالعودة لتقنية الفيديو

** ق26 جوووووووووول للإنتاج عن طريق أحمد عفيفي

** لاعبو الإنتاج يطالبون بالحصول على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على جاريدو، والحكم يقرر استئناف اللعب

** ق16 معلول يهدر ركلة جزاء للأهلي بعدما سدد في العارضة

** ركلة جزاء لـ الأهلي بعد ذهاب الحكم لتقنية الفيديو

** ق14 فرصة محققة ضائعة من الأهلي عن طريق علي معلول ولكن تسديدة الأخير لم تهز الشباك.

** محمود متولي ينقذ الأهلي من هدف في الثانية 40 من عند خط المرمى

** الإنتاج (0) - (0) الأهلي

** انطلاق المباراة