تشكيل الأهلي - تغيير وحيد اضطراري أمام الإنتاج

اعتمد السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على نفس تشكيل فريقه أمام إنبي، لمواجهة الإنتاج الحربي باستثناء تغيير اضطراري وحيد.

الأهلي يواجه الإنتاج الحربي في الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

التغيير الوحيد في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج، عن الفريق الذي انتصر على إنبي، هو مشاركة رامي ربيعة بدلا من الموقوف أيمن أشرف.

ويغيب أيمن أشرف أمام الإنتاج بسبب الإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

مروان محسن يستمر في قيادة خط هجوم الأهلي وخلفه الثلاثي جيرالدو ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد هاني.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج.

الوسط الهجومي: جيرالدو - أفشة - أجايي.

الهجوم: مروان محسن.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي - مصطفى شوبير - أحمد فتحي - وليد سليمان - حمدي فتحي - أليو بادجي - محمود وحيد - محمد فخري - محمد شكري.