رسميا – برشلونة يعلن إصابة أومتيتي بفيروس كورونا

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 19:39

كتب : FilGoal

أومتيتي - برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن إصابة لاعبه صامويل أومتيتي بفيروس كورونا.

وذكر البيان أن اللاعب خضع لفحص PCR أمس الخميس، وأسفر عن ظهور عينة إيجابية.

وأفاد النادي أن اللاعب سيخضع للحجر الصحفي في منزله، وأنه لا يعاني من أي أعراض للمرض.

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وتغيّب أومتيتي عن قائمة برشلونة التي سافرت البرتغال لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا.

المدافع الدولي الفرنسي يعاني من إصابة في الركبة، لم يتحدد موعد تعافيه منها حتى اللحظة.

ولم يخض أومتيتي أي مباراة منذ التعادل 2-2 أمام سيلتا فيجو في الجولة 32 من الدوري الإسباني يوم 27 يونيو الماضي.

ويلعب برشلونة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

برشلونة أومتيتي
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