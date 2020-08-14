رسميا – برشلونة يعلن إصابة أومتيتي بفيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة عن إصابة لاعبه صامويل أومتيتي بفيروس كورونا.

صامويل أومتيتي النادي : برشلونة برشلونة

وذكر البيان أن اللاعب خضع لفحص PCR أمس الخميس، وأسفر عن ظهور عينة إيجابية.

وأفاد النادي أن اللاعب سيخضع للحجر الصحفي في منزله، وأنه لا يعاني من أي أعراض للمرض.

[ÚLTIMA HORA ‼️] El jugador @samumtiti, positivo por COVID-19 🔗 Conoce todos los detalles del estado de salud del francés: https://t.co/YjLjCVPHfU pic.twitter.com/FOo8LsSWbf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 14, 2020

وتغيّب أومتيتي عن قائمة برشلونة التي سافرت البرتغال لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا.

المدافع الدولي الفرنسي يعاني من إصابة في الركبة، لم يتحدد موعد تعافيه منها حتى اللحظة.

ولم يخض أومتيتي أي مباراة منذ التعادل 2-2 أمام سيلتا فيجو في الجولة 32 من الدوري الإسباني يوم 27 يونيو الماضي.

ويلعب برشلونة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة.