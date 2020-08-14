مباشر في الدوري - الجونة (1) - (0) الاتحاد.. الأوووول

الجمعة، 14 أغسطس 2020 - 15:55

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - الزمالك

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ق. 51 جوووول أول للجونة عن طريق أحمد ياسر ريان من ركلة الجزاء.

وليد عبد الرازق حكم اللقاء يعود لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء للجونة.

ق. 49 الحكم يحتسب مخالفة لصالح الجونة على حدود منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 أوووه خالد الغندور ينفرد ويسدد الكرة تجاه المرمى، والجزاء ينقذ الكرة من على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك.

ق. 25 خالد قمر يهدر أخطر فرص اللقاء. استغل خروج خاطئ من الحارس إسلام طارق واستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سددها ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب.

د.5 الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو.

د.2 توقف المباراة لمراجعة ركلة جزاء محتملة لصالح الجونة.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في الدوري
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