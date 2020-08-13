ديفيز: عشقت ميسي في طفولتي.. الآن سأراقبه
الخميس، 13 أغسطس 2020 - 23:50
كتب : FilGoal
اعترف ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ، بعشقه الكبير لـ ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، ومنافسه في المباراة المقبلة.
ألفونسو ديفيز
النادي : بايرن ميونيخ
برشلونة يواجه بايرن ميونيخ في لشبونة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الجمعة.
وصرّح ديفيز لموقع الاتحاد الأوروبي: "اعتدت مشاهدة ميسي في صغري، والآن سأراقبه".
وأضاف الظهير الأيسر الكندي: "سألعب على طبيعتي، لن أغير أي شيء في أسلوبي، وأتمنى أن أقدّم أفضل ما عندي".
وواصل: "نعلم أنه لاعب عظيم، أعتقد أن أفضل شيء نفعله من هذا المنطلق هو محاولة إيقافه".
وتابع: "سألعب أمام أحد لاعبيني المفضلين، ليس لدي كلمات للوصف، إنه حلم يتحقق".
وأتم: "أمي هاتفتني وأخبرتني أنني سألعب أمام لاعبي المفضل، وبدأنا نضحك معا في الهاتف، لم نصدق الأمر، لقد عشقته في طفولتي".
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