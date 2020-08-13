في الدرجة الثانية – حالات كورونا بأندية كوكاكولا وسوهاج والألومنيوم والبلدية وجمهورية شبين

أسفرت نتائج المسحة الطبية، عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في أندية: جمهورية شبين، وكوكاكولا، وسوهاج، والألمونيوم، وبلدية المحلة.

وصرّح سيف عبد العزيز عضو مجلس إدارة جمهورية شبين لـ FilGoal.com: "كشفت نتيجة المسحة عن إصابة 4 أفراد، بينهم 3 لاعبين، بعد إجراء المسحات يوم الأربعاء".

وأضاف: "الفريق سيخضع لمسحة ثانية على نفقة اتحاد الكرة الأسبوع المقبل".

وقال محمد حسني عضو مجلس إدارة نادي سوهاج لـ FilGoal.com: "نتيجة العينة كشفت عن إصابة لاعب بالفريق دون وجود أعراض، سيخضع للعزل المنزلي".

وأضاف: "سنتدرب يوم الجمعة في الرابعة عصرا".

وصرّح مجدي إسماعيل رئيس نادي كوكاكولا لـ FilGoal.com: "لدينا حالة واحدة في الفريق ترجع لأحد الأخصائيين، أما اللاعبين فهم بحالة جيدة وسينتظمون في التدريبات السبت المقبل تحت قيادة المدرب الجديد محمد عبد الله".

وكشف حمادة علوي مدير الكرة في نادي بلدية المحلة لـ FilGoal.com: "كشفت النتائج عن ظهور حالتين اثنتين دون ظهور أعراض عليهما، سنقوم بعمل مسحة ثانية خلال 3 أيام".

وأخيرا قال صلاح صالح مدير الكرة في نادي الألومنيوم لـ FilGoal.com: "ظهرت حالة إيجابية واحدة، لا يوجد أعراض لدى اللاعب المصاب".

وأتم: "سنجري مسحة ثانية له الأسبوع المقبل، وبدأت التدريبات بعد إجراء تحاليل عينات الدم والمسحة الطبية".